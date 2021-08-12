РИАМО - 12 авг. За сутки в столице выявили 2294 случая инфицирования Covid-19, с начала пандемии это число увеличилось до 1 535 359, сообщает московский оперштаб.

Ранее главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о снижении числа инфицированных коронавирусом пациентов. Специалист уверен, что снижение числа заболевших связано с количеством пациентов, у которых сформировался поствакцинальный иммунитет.

Врачи напоминают о необходимости сделать прививки от коронавируса. Это поможет не только сохранить здоровье каждого вакцинированного, но и победить пандемию.

За последние сутки в России выявлено 21 932 новых случая коронавируса. Умерли 808 пациентов, это рекордное число с начала пандемии. За сутки также выздоровели 20 195 человек.

В РФ на сегодня зарегистрирован 6 534 791 случай Covid-19. Всего за пандемию скончались 168 049 человек с диагностированным коронавирусом. После лечения выздоровели 5 828 972 человека.

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