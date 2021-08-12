РИАМО - 12 авг. Суд поддержал решение Московского областного УФАС России, которое признало необоснованной жалобу фирмы на нарушение закона о контрактной системе в Щелкове, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС поступило обращение от ООО «Меркурий». Компания пожаловалась на действия (бездействие) администрации городского округа Щелково при определении на электронном аукционе подрядчика для выполнения ремонта автодорог общего пользования местного значения.

Московское областное УФАС России признало жалобу ООО «Меркурий» необоснованной. Фирма не согласилась с этим решением и обратилась в суд.

По итогам рассмотрения обращения Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Меркурий» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения подмосковного УФАС.