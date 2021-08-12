РИАМО - 12 авг. Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) выявила 11,2 тыс. случаев неправильной парковки возле аэропорта Внуково с января по июль текущего года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Водители оставляли авто под запрещающими остановку и стоянку знаками. Тем самым они создавали сильные затруднения для движения других транспортных средств и пешеходов.

Сотрудники МАДИ ежедневно усиленно патрулируют территорию возле аэропорта. Контроль за соблюдением ПДД в последние годы позволил увеличить пропускную способность Внуково и значительно сократить число аварийных ситуаций.

Водителей призвали быть внимательнее и не оставлять свой автомобиль там, где размещены запрещающие знаки.