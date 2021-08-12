РИАМО - 12 авг. Певица МакSим (Марина Абросимова) в Instagram Stories разместила фото из больницы впервые после выхода из комы, сообщает Федеральное агентство новостей.
На снимке можно увидеть врача, одетого в белый защитный комбинезон.
МакSим попала в больницу в середине июня. У нее было диагностировано серьезное поражение легких. Состояние артистки позже ухудшилось, ее ввели в состояние искусственной комы и поместили на ИВЛ.
От аппарата ИВЛ Абросимову отключили в начале августа, тогда же она смогла передвигаться в кресле-каталке по медучреждению.
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