РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 авг. В Подольском роддоме для присутствия партнера на родах теперь достаточно предоставить сертификат о вакцинации от COVID-19 или QR-код, ПЦР-исследование не нужно, сообщили в роддоме.

Для непривитых требования остались теми же: отрицательное заключение ПЦР-исследования на коронавирус сроком давности не более семи дней.

Помимо этого, партнеру необходимы результаты обследований: флюорография (срок действия не более одного года), анализы крови на ВИЧ, гепатит В и С (срок действия 3 месяца). Одежда для присутствия на родах должна быть чистая домашняя хлопковая (можно брюки, футболку, носки), тапочки моющиеся.