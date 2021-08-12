РИАМО - 12 авг. В Москве планируется широко применять технологии информационного моделирования (BIM) в рамках строительства жилых домов по программе реновации жилфонда, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Благодаря использованию BIM-модели может быть значительно повышено качество проектирования. Так, принципиальный момент – исключение коллизий и более корректный подсчет строительных объемов. Все это серьезно влияет на срок реализации проектов, включая процесс согласования и доработок», – сказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, практика применения технологий BIM в рамках программы реновации будет расширяться, что позволит ускорить проектирование и строительство домов. В свою очередь это повлияет на реализацию всей программы.

Бочкарев отметил, что ранее с помощью технологий информационного моделирования спроектировали дом по реновации на Судостроительной улице.

Глава Стройкомплекса подчеркнул, что информационная модель данного дома включает разделы архитектурных и конструктивных решений, тепломеханической части, сетей связи, вентиляции и кондиционирования, а также отопления, водоснабжения, пожаротушения, электроснабжения и электроосвещения.

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