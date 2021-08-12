РИАМО - 12 авг. Чтобы получить кубики на прессе, недостаточно только заниматься спортом, важно при этом правильно питаться. Кубики «проявятся», если в организме будет низкий процент содержания жира или воды. Об этом РИАМО сообщил учитель физкультуры московской школы №305 Сергей Голдин.

«Чтобы получить кубики на прессе, в первую очередь надо скорректировать питание. Также, возможно, следует скорректировать тренировочный процесс таким образом, чтобы тренировки проходили больше на кардио, то есть добавить аэробных нагрузок», - сказал Голдин.

Он добавил, что во время тренировки нужно сжигать больше калорий, также следует создать дефицит калорий в течение дня, то есть тратить их больше, чем потреблять. Для этого необходимо отказаться от жирной пищи, фастфуда, мучного и сладкого.

Как подчеркнул эксперт, важно не просто оказаться от определенной еды и урезать количество потребляемых калорий, а именно пересмотреть свой рацион. Иначе организм запустит процесс, который приведет к уменьшению мышечной массы.

«Нужно пересмотреть и свои упражнения. Возможно, все дело в однообразных тренировках. Ни в коем случае нельзя качать мышцы пресса каждый день. Это разовьет выносливость, но рельефа и объема это точно не придаст», - отметил Голдин.

Он также назвал мифом суждение, что чем больше скручиваний, тем больше горит жир и рельефнее пресс.

Тренер добавил, что выполнять упражнения на пресс во время тренировки нужно не спеша, медленно сгибаясь и разгибаясь. Кроме того, сильным прессом как правило обладают те спортсмены, которые работают с весами.

Голдин напомнил, что пресс качается не только в тренажерном зале, но и при выполнении повседневных действий.

«Когда мы в обыденной жизни ходим, поднимаемся по лестнице, бегаем и выполняем любую физическую нагрузку, наши мышцы пресса находятся в активном состоянии, находятся под напряжением», - заключил Голдин.