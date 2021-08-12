РИАМО - 12 авг. В столице началось строительство ледокола-буксира, планируется, что судно начнет работать в городе в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Ледокол будет готовить реку для работы водных трамвайчиков в зимний период, а еще сможет помогать при чрезвычайных ситуациях на воде. Он сможет отбуксировать суда, участвовать в аварийно-спасательных дежурствах, перевозить грузы и спецперсонал.
Он отметил, что ледокол может справиться с толщиной льда до 40 см.
По его словам, в 2022 году первые 2 речных маршрута соединят несколько столичных районов и станут частью единой транспортной системы мегаполиса.
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