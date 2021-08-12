РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 авг. Углубленная диспансеризация стала доступна для жителей Котельников, сообщает пресс-служба администрации округа.

Жители Котельников смогут пройти целый комплекс обследований, чтобы своевременно выявить возможные осложнения. Особенно это важно для тех, кто переболел Covid-19, поскольку у многих уже после выздоровления ухудшилось самочувствие или обострились хронические заболевания.

Углубленная диспансеризация будет проходить в два этапа. Первый включает в себя 7 исследований: общий и биохимический анализы крови; измерение насыщения крови кислородом; тест с 6-минутной ходьбой; спирометрия; рентген грудной клетки; прием терапевта.

Для жителей Котельников, переболевших Covid-19, добавится еще анализ на определение концентрации D-димера в крови, который помогает выявлять признаки тромбообразования.

Все обследования можно пройти в течение 1-2 дней. По их результатам врачи определят риски и признаки развития хронических заболеваний. При необходимости для уточнения диагноза направят пациента на второй этап. Он будет включать в себя еще три обследования: эхокардиографию; КТ легких; допплеровское исследование сосудов нижних конечностей.

В случае выявления хронических заболеваний или риска их возникновения пациенту будет оказано лечение и назначена медицинская реабилитация.

В первую очередь на диспансеризацию в Котельниках приглашают тех, кто перенес инфекцию в средней и тяжелой формах. Сотрудники поликлиники уже начали обзвон жителей.

Пройти углубленную диспансеризацию можно в поликлинике, к которой прикреплен пациент. Также оповещение будет по смс, электронной почте или личном кабинете на Госуслугах.