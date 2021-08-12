РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 авг. В подмосковных Котельниках завершается строительство новой кольцевой ветки водопровода общей протяженностью 4,5 км, диаметром 450 мм для водоснабжения жилого комплекса «Белая Дача Парк». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы ведутся методом бестраншейной прокладки. Технический надзор за строительством объекта ведет гарантирующий поставщик услуг водоснабжения МУЖКП «Котельники».

Строительство магистрального трубопровода выполняется поэтапно. В настоящее время работы ведутся в микрорайоне Ковровый.

Около производственной базы ООО «Стальконструкция» обустроена камера с перемычкой от водозаборного узла «Ковровый». Такое техническое решение позволит при возникновении необходимости переключать водоснабжение на существующий трубопровод и выполнять ремонтные работы без прекращения подачи услуги потребителю.

Новый кольцевой водопровод, завершение строительства которого планируется уже в конце августа, существенно повысит надежность водоснабжения всего городского округа Котельники.