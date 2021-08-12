РИАМО - 12 авг. Наркополицейские выявили и ликвидировали крупный канал нелегальной реализации лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества. Спецоперации прошли в Волгоградской, Московской и Оренбургской областях, задержаны 14 человек. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

В марте 2021 года сотрудники ДПС задержали такси в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. В машине перевозили около килограмма сильнодействующего вещества прегабалина. Выяснилось, что владелец груза купил препарат в одной из аптек в подмосковном Одинцове.

«В ходе обысков в аптеке в Одинцове из незаконного оборота была изъята оставшаяся часть данного лекарственного средства. Задержаны владелец аптеки, трое фармацевтов и охранник, которые под видом фармацевтической деятельности осуществляли незаконный сбыт опасных для здоровья веществ», – сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Позже полицейские установили личность мужчины, который поставлял нелегальные партии лекарств в данную аптеку. Им оказался житель одной из стран ближнего зарубежья, проживающий в Москве. В арендуемом им гаражном боксе были изъяты препараты общим весом почти 35 кг.

Оперативники установили, что медикаменты были выведены из легального оборота 6 жителями Москвы и Подмосковья через фирму, которая имела действующую лицензию на фармацевтическую деятельность. В ходе обысков изъяты более 10 тыс. флаконов и более 13 тыс. капсул, содержащих тропикамид и прегабалин. Общий вес изъятого превышает 178 кг.

В рамках оперативных мероприятий установлена жительница Московской области – менеджер фармацевтической компании. Женщина приобрела у участников группы сильнодействующие лекарства и организовала их поставки в регионы России, а также в страны ближнего зарубежья. Одна из таких партий весом порядка 50 кг была задержана в Оренбургской области.

Возбуждены уголовные дела. 12 человек арестованы, 2 человека находятся под подпиской о невыезде.