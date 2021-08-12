РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 12 авг. День города в подмосковном Дзержинском будут отмечать 11 сентября, сообщил глава муниципалитета Сергей Будкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В городском округе провели совещание, на котором обсудили подготовку к новому учебному году и ко Дню города.

«Подготовка к празднованию 40-летия нашего города – еще один важный вопрос. Напомню, что праздник решено отмечать 11 сентября. Сейчас администрация прорабатывает план мероприятия, мы обязательно вас с ним ознакомим, следите за новостями», - написал Будкин.

Он отметил, что его заместитель Арсений Козловский провел выездное совещание совместно с представителями ГИБДД около школ нанесена дорожная разметка, установлены перильные ограждения.

Также к 1 сентября правительство Подмосковья подготовило подарки для первоклассников из малообеспеченных семей. Им вручат специальные наборы: рюкзаки и школьные принадлежности. В Дзержинском подарки получат 15 семей, вручение начнется на этой неделе.

«И интересное в сфере ЖКХ: по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе стартовала программа «Народные тропы». Мы уже начали обустраивать пешеходные дорожки во дворах и прочие маршруты, протоптанные жителями», - пояснил Будкин.

Он добавил, что также заделали ямы на улицах Строителей, Бондарева, Ленина и Академика Жукова.