РИАМО - 12 авг. Аналитики международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P) оценили резервные накопления Москвы к 1 июля 2021 года в 940 млрд рублей, сообщает РБК.

Резервы Москвы состоят из собственных средств, а это около 440 млрд рублей, и также средств городских бюджетных учреждений, около 500 млрд рублей.

Эксперты отметили, что до начала 2022 года российская столица может использовать около половины этих денег. Это необходимо для поддержки повышенного уровня бюджетных расходов после использования рыночных заимствований, привлеченных городом в текущем году.

S&P также подтвердило долгосрочный кредитный уровень Москвы на уровне BBB - со стабильным прогнозом.

Standard & Poor's (S&P) входит в тройку самых влиятельных международных рейтинговых агентств наряду с Moody’s и Fitch Ratings. Агентство присваивает краткосрочные и долгосрочные кредитные рейтинги как эмитентам, так и отдельным долговым обязательствам.