РИАМО - 12 авг. Непогода не повлияла на работу систем жизнеобеспечения Москвы, где прошел продолжительный ливень, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

На улицах города продолжается дежурство бригад ГУП «Мосводосток».

В среду вечером на Московский регион обрушился сильный ливень, в ходе которого в столице выпала почти половина от месячной нормы осадков.

Наибольшее количество осадков выпало в темное время суток. Так, на базовой метеостанции на ВДНХ зафиксировано выпадение 36 мм осадков, что составляет 47% от месячной нормы, из них 31 мм выпал с 21:00 до 6:00.

В течение четверга в столице может выпасть еще до 5-7 мм осадков.