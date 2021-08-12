РИАМО - 12 авг. Более 1,2 млн пассажиров продлили билеты на общественный транспорт, которыми не смогли воспользоваться во время пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил продлить неиспользованные билеты.

«Такой возможностью воспользовались уже более 1,2 млн человек, наши пассажиры до сих пор могут сделать это. Почти 60% продленных билетов записаны на социальные карты», — сообщил заммэра столицы, глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов.

Максимально за день пассажиры продлили 71 220 билетов, это было 1 сентября прошлого года. Средний срок продления билета – 19 дней, а средний срок продления у билетов «365 дней» – 68 дней.

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