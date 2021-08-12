РИАМО - 12 авг. Московское областное УФАС России включило ООО «Спецресурс» в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения контракта на поставку речного песка в Одинцовском округе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

МБУ «Одинцовское городское хозяйство» заключило с компанией «Спецресурс» контракт на поставку песка речного сеяного. В связи с нарушением поставщиком условий исполнения контракта учреждение расторгло его в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России фирма «Спецресурс» не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений в установленный законом срок. В связи с этим сведения в отношении компании включили в реестр недобросовестных поставщиков.