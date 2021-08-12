РИАМО - 12 авг. Качественную городскую среду для жителей создают в районах Обручевский, Зюзино, Гагаринский, Академический, Коньково, Теплый Стан, Ясенево, Северное и Южное Бутово. Большую часть работ завершат в августе и сентябре, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня пойдет речь о благоустройстве в Юго-Западном округе. Реализация проектов идет полным ходом, некоторые из них уже практически завершены», – написал мэр в своем личном блоге.

В районе Ясенево провели комплексное благоустройство микрорайона в границах Новоясеневского проспекта, Вильнюсской и Голубинской улиц. Модернизированы свыше 40 детских и спортивных площадок, появился пешеходный маршрут до станции метро «Ясенево». Также специалисты провели озеленение.

На протяжении нескольких лет в Теплом Стане ведется реконструкция пешеходных маршрутов. В этом году работы выполнены в 1-3 микрорайонах. Вдоль отремонтированных дорожек разбили газоны, установили светильники и скамейки и обустроили зоны отдыха.

Ряд проектов реализуется в Зюзине. К примеру, на пересечении улиц Азовская и Болотниковская завершили благоустройство сквера. Теперь у местных жителей есть еще одно комфортное место для прогулок и отдыха.

На Черноморском бульваре от Азовской улицы до Симферопольского бульвара создадут несколько рекреационных зон, а украшением обновленного бульвара станет фонтан, стилизованный под шхуну. В микрорайоне будут улучшены пешеходные связи. Запланирован ремонт порядка 30 детских, спортплощадок и площадок для тихого отдыха.

В Обручевском районе на территории в границах Ленинского проспекта, улиц Новаторов и Обручева завершены работы по реконструкции местной тропиночной сети. Аналогичные работы развернуты в 42-м квартале, расположенном в границах улиц Обручева, Академика Волгина и Ленинского проспекта и в микрорайоне в границах улиц Островитянова и Саморы Машела.

В Гагаринском районе привели в порядок озелененные территории вдоль улиц Академика Зелинского и Молодежной. В Конькове работы по благоустройству идут в границах Севастопольского проспекта, улиц Островитянова, Профсоюзной и Миклухо-Маклая.

В Северном Бутове идут работы в микрорайоне в границах: ул. Грина, д.42, бульвар Дмитрия Донского, д.6 и ул. Куликовской, д.5. Здесь отремонтируют тротуары, детские и спортплощадки. На бульваре Дмитрия Донского еще одной точкой притяжения станет сухой фонтан, кроме того, там расположат арт-объекты.

В районе Южное Бутово благоустроят зеленый массив между ул. Маршала Савицкого (дублер), д.12 и 16 и ул. Брусилова, д.23 и 27. Новый пешеходный маршрут будет создан в микрорайоне Щербинка. Десятки детских и спортивных площадок, зон отдыха и воркаута запланировано реконструировать в границах улиц Веневской, Скобелевской, Поляны и бульвара Адмирала Ушакова.