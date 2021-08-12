РИАМО - 12 авг. В центре Москвы завершается благоустройство парка Декабрьского восстания, там появятся четыре детские и три спортивные площадки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Все четыре детские площадки будут размещены ближе к центральной зоне. Две из них площадью 125,3 и 214,5 кв. м предназначены для детей до восьми лет.

Еще две площадки предназначены для детей от восьми до 13 лет. Там установят качели, висячие карусели, батуты и канатные комплексы.

Кроме того, в парке появятся три площадки для воркаута. Две разместят в центральной части и еще одну в южной. Посетители парка также смогут пробежаться по дорожке с резиновым покрытием.

Парк Декабрьского восстания в Пресненском районе начали благоустраивать в мае 2021 года. На сегодняшний день там установили свыше 340 уличных торшеров и светильников.