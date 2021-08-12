РИАМО - 12 авг. Выпускники столичной программы StartHub.Moscow привлекли 580 млн рублей инвестиций, полученные средства стартаперы собираются вложить в развитие своего дела, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Как отметила заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина, в конкурсе участвовали 100 компаний, имеющих перспективные технологии в разных сферах.

«В течение 5 месяцев они развивали свой бизнес при поддержке опытных наставников», — сказала Сергунина.

Она отметила, что свою выручку смогли увеличить большинство компаний-участников. Некоторые из них вышли на зарубежные рынки.

Лидером по объему привлеченных средств оказалась платежная система нового поколения, которая может работать с безналичными, электронными, цифровыми валютами. Сейчас ее разработчики оформляют соглашение с инвестором. Деньги предприниматели намерены вложить в развитие инфраструктуры и вывод продукта на новые рынки.

Также интерес инвесторов получила платформа для онлайн-обучения детей робототехнике.