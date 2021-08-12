РИАМО - 12 авг. Московский центр «Моя карьера» подготовил онлайн-тренинги по трудоустройству, занятия пройдут во второй половине августа, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

На вебинарах москвичам расскажут, как составить резюме и пройти собеседование, также для горожан проведут несколько занятий по компьютерной грамотности.

17 августа в 14:00 стартует тренинг по деловому этикету, где научат корректному бизнес-поведению. 20 августа в 10:00 начнутся занятия по составлению резюме. Вебинар по подготовке к собеседованию состоится 24 августа в 14:00. Кроме того, на занятиях участникам преподадут основы владения Microsoft Word. Первый урок запланирован на 18 августа.

Для участия в онлайн-тренингах необходима регистрация на сайте центра «Моя карьера» в разделе «Афиша». Участие бесплатное.

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