РИАМО - 12 авг. Столичный портал поставщиков попал в отчет G20 о лучших практиках инновационных государственных закупок в умных городах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«(Портал поставщиков - ред.) используют более 230 тыс. поставщиков, а также заказчики из 38 субъектов. Портал постоянно дополняется новыми сервисами и инструментами», - рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

По его словам, на сегодняшний день порталом также пользуются самозанятые и физические лица. Попадание в список G20 говорит о международном признании и эффективности ресурса. Например, за 6 месяцев 2021 года портал помог заключить 265,7 тыс. сделок малого объема на сумму 36,5 млрд рублей. С прошлого года объем закупок увеличился в полтора раза.

Ежедневно на портале заключают до 1,5 тыс. контрактов. Кроме того, каждый месяц совершается свыше 25 тыс. сделок. Каталог портала поставщиков включает более 1,2 млн наименований. Электронный документооборот помогает экономить время и уменьшает количество возможных ошибок.