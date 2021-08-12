РИАМО - 12 авг. Оборот отраслей, которые в период первой волны пандемии в наибольшей степени пострадали от ограничительных мер, в июле составил 389,9 млрд рублей – в текущих ценах это на 21,8% выше, чем в июле «допандемийного» 2019 года и на 43,1% выше июля 2020 года. Месячный оборот отраслей, признанных пострадавшими, в нынешнем июле был максимальным за последние два года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Торговые секторы, которые в период первой волны пандемии были включены в перечень пострадавших, в июле 2021 года увеличили оборот на 38% к июлю 2019 года. В целом отрасли розничной торговли, такие как торговля авто- и мототранспортом, запчастями, электроникой, вендинг и другие, достаточно быстро адаптировались к изменяющимся условиям работы и продолжают демонстрировать активные темпы восстановления. В апреле-мае прошлого года оборот в этих сегментах упал вдвое, однако уже в июле их показатели превысили значения июля 2019 года на 17,8%», - добавил Владимир Ефимов.

В свою очередь, сфера услуг - отрасль, более чувствительная к эпидемиологическому фону и восстанавливается более медленными темпами.

«Оборот за июль составил 199,4 млрд рублей, что на 9,6% превысило показатели июля 2019 года. Прирост к июлю 2020 года составил 81,4%», - отметил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов