РИАМО - 12 авг. Пользователям портала «Узнай Москву» стал доступен маршрут с аудиогидом «Достоевский в Москве: детство на Божедомке» по местам, связанным с детством и юношеством писателя, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Благодаря новому маршруту на портале «Узнай Москву» можно узнать, как прошло детство Федора Михайловича, какое воспитание и образование он получил в семье», - рассказал руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

Маршрут длинной 6 км проходит по восьми локациям. Он ведет по улице Достоевского, которая раньше называлась Новая Божедомка. Кроме того, пользователи портала прогуляются по Марьиной роще и Новой Басманной улице. Они узнают о любимых местах писателя и связанных с ними воспоминаниями.

В 2021 году отмечают 200-летие со дня рождения Достоевского. В настоящее время на портале «Узнай Москву» доступно девять маршрутов с аудиогидом.