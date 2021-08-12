РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 авг. В подмосковном Красногорске задержали 2 мужчин и женщину, занимавшихся незаконным обналичиванием денег, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городскому округу Красногорск задержали участников группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

«Установлено, что злоумышленники предоставляли юридическим и физическим лицам, заинтересованным в сокрытии от налогового учета имеющихся у них денежных средств, услуги по обналичиванию. Они переводили деньги клиентов подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она пояснила, что комиссия за данные операции составляла 10% от обналичиваемой суммы. Общая сумма полученных задержанными незаконных выплат составила более 9 миллионов рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались двое мужчин и женщина в возрасте от 48 до 57 лет», – добавила Петрова.

По предварительной оценке, злоумышленники совершили незаконные финансовые операции на сумму около 150 миллионов рублей.

«В ходе проведенных обысков по местам проживания задержанных обнаружены и изъяты денежные средства, финансовые документы, печати различных организаций, электронные носители информации, компьютерная техника, а также документы, связанные с фиктивной регистрацией юридических лиц», – отметила Петрова.

Следователь следственного управления УМВД возбудил в отношении правонарушителей уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ - «Незаконная банковская деятельность».

Предварительное расследование продолжается, устанавливается причастность и роль каждого участника группы, в том числе иных лиц, причастных к незаконной банковской деятельности.

Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.