РИАМО - 12 авг. Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей, что следующая неделя их порадует теплом и солнцем, сообщает РИА Новости.

По его словам, на следующей неделе температура воздуха может подняться до плюс 28 градусов.

«Тут нельзя сказать, что прогноз, но есть вероятность. В начале следующей недели может быть 25, 27 градусов, может быть до 29 градусов. Я бы не стал прощаться с летом. Зачем это делать заранее? Тепло бывает и в начале сентября. Редко, но бывает», – сказал синоптик.

Между тем, четверг может стать самым дождливым днем в этом веке. С минувшей среды уже выпала половина месячной нормы осадков.

Затопивший Европу циклон и изменчивый август: каким будет конец лета в Московском регионе>>