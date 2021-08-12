РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 авг. В подмосковном Королеве мужчина попал в реанимацию с ножевым ранением шеи, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Несчастный случай произошел в микрорайоне Юбилейный, у дома №25 на улице Большая Комитетская. Раненого мужчину нашли полицейские Болшевского отдела. Они оказали первую помощь и на своей машине доставили раненого молодого человека в городскую больницу.

«Пострадавшего сразу положили в реанимацию. Сейчас он находится под наблюдением медиков», - сказал собеседник агентства.

По словам очевидцев, молодой человек вел себя неадекватно.