РИАМО - 12 авг. Возгорание произошло на заводе по производству теплоизоляционных материалов «Тепофол» в подмосковной Кашире, в результате происшествия никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

На момент прибытия пожарных подразделений было зафиксировано открытое горение внутри складского комплекса. От огня пострадали 800 кв. м складского здания и 200 кв. м кровли производственного помещения.

До прибытия пожарных со склада эвакуировали 10 человек.