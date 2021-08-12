РИАМО - 12 авг. Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о снижении числа инфицированных коронавирусом пациентов.

Такое заявление врач сделал во время визита в ЦУР Забайкалья.

«Я вижу ровно то же самое, что мы видим вместе с вами из открытых источников Российской Федерации. Мы видим снижение количества новых случаев, видим снижение госпитализированных пациентов в различных регионах — (оно. — ред.) примерно одинаково», - сказал РИА Новости Проценко.

Он добавил, что снижение числа зараженных может быть немного растянуто во времени. По его словам, в столице спад заболеваемости произошел раньше. До регионов эта волна может докатиться на неделю позже.

По словам главврача, снижение числа заболевших связано с количеством пациентов, у которых сформировался поствакцинальный иммунитет.

По последним данным, в России выявлено 6 512 859 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 167 241 летальный исход, выздоровели 5 808 777 человек.

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