РИАМО - 12 авг. Помощники по уходу городских домов-интернатов в Москве пройдут подготовку по уникальной программе. Новые знания получат опытные специалисты и те, кто только начал работу, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Теперь при приеме на работу новых специалистов, если у них нет нужной квалификации, но они хотят работать у нас, мы сможем обучать их сами. А тот персонал, что уже набран, сможет повысить квалификацию», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, новые знания помогут сотрудникам лучше заботиться о подопечных домов-интернатов, таким образом повысится качество предоставляемых услуг.

В настоящее время помощники по уходу проходят обучение в пансионате для ветеранов труда №1, психоневрологическом интернате №20 и в отделениях милосердия научно-методического геронтологического центра «Переделкино».

Клинические тренеры и специалисты учат сотрудников работе с людьми старшего возраста, с ментальными особенностями и психологическими заболеваниями. После обучения сотрудники получат документы, которые разрешают работать по профессии на территории России.

На сегодняшний день в 31 доме-интернате Москвы заняты порядка 8 тыс. сотрудников. Среди них более 3 тыс. помощников по уходу.