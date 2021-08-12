РИАМО - 12 авг. Делегация Подмосковья во главе с министром сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергеем Воскресенским принимает участие в выставке «Всероссийский день поля – 2021», сообщает пресс-служба министерства.

Этот крупнейший в России форум стартовал в Свердловской области.

«Делегация Московской области планирует принять активное участие в торжественной церемонии открытия «Всероссийского дня поля», в деловой программе выставки. В частности, представители нашего министерства и специалисты ведущих организаций АПК региона станут активными участниками ряда круглых столов и семинаров, посвященных перспективам научно-технологического развития отрасли, применения эффективных и прогрессивных технологий в растениеводстве», – сказал Сергей Воскресенский.

По словам министра, подмосковная делегация также примет участие в мероприятиях, посвященных перспективам цифровой трансформации АПК, производства органических продуктов, вопросам повышения плодородия почв, развития мелиорации.

Роль женщин в развитии агропромышленного комплекса и сельских территорий делегаты Московской области рассмотрят в отдельном блоке программы выставки с участием женщин-предпринимательниц и руководителей агробизнеса.

Воскресенский отметил, что представители подмосковной делегации осмотрят делянки с селекционными достижениями сельскохозяйственных культур, экспозиции сельхозтехники и оборудования, ознакомиться с цифровыми решениями для агропромышленной отрасли.

«В рамках выставки планируется обсуждение с представителями других регионов России перспектив плодотворного дальнейшего сотрудничества, заключение деловых контрактов и обмен опытом», - добавил Воскресенский.

Министр подчеркнул преимущества «Всероссийского дня поля». Это - инновационный и наглядный формат презентации продуктов и решений в полевых условиях; эффективное коммуникационное пространство для налаживания контактов и проведения деловых переговоров; высокий уровень организации мероприятия и предоставляемых услуг; продвижение брендов участников и их продукции.

«Всероссийский день поля – 2021» проходит с 12 по 14 августа.