РИАМО - 12 авг. В варенье из арбуза и его засоленных корках мало полезных элементов, поэтому к таким блюдам надо относиться как к лакомству, сообщила РИАМО диетолог Елена Соломатина.

«При термической обработке в арбузе теряются полезные вещества, это будет скорее сироп, который стоит воспринимать как обычное лакомство. Ровно такая же ситуация с солеными корками», — сказала Соломатина.

Она пояснила, что избыток соли задерживает влагу в организме и забивает сосуды. ​

Ранее главный диетолог столичного Депздрава Антонина Стародубова сообщила, что от употребления бахчевых следует отказаться людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, употребление арбузов и дынь необходимо ограничить людям с сахарным диабетом, а также тем, кто следит за собственным весом. При этом надо помнить, что бахчевые являются самостоятельным блюдом, а не десертом.