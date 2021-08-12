РИАМО - 12 авг. Накануне на Московский регион обрушился сильный ливень, в ходе которого в столице выпала почти половина от месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеовести».

Наибольшее количество осадков выпало в темное время суток. Так, на базовой метеостанции на ВДНХ зафиксировано выпадение 36 мм осадков, что составляет 47% от месячной нормы, из них 31 мм выпал с 21 часа до 6 часов.

Другие московские метеостанции зафиксировали следующее количество осадков: Балчуг – 34 мм, Теплый Стан – 32 мм, Тушино – 28 мм.

Много дождевой воды досталось и Подмосковью. В Долгопрудном выпал 31 мм осадков, Сергиевом Посаде – 27 мм, Дмитрове – 25 мм.

В течение дня в Москве может выпасть еще до 5-7 мм осадков. Таким образом, 12 августа может стать самым дождливым с 1948 года.

Суточный рекорд осадков для 12 августа пока принадлежит 1980 году, когда было зарегистрировано выпадение 38,2 мм осадков. Рекорд суточных дождей для всего августа составляет 88 мм, он был зафиксирован в 2016 году.