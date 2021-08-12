РИАМО - 12 авг. За шесть месяцев текущего года специалисты ГБУ «Малый бизнес Москвы» провели порядка 50 тыс. консультаций для предпринимателей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Чаще всего предпринимателей интересуют вопросы о том, как город помогает бизнесу на разных этапах развития — от старта до масштабирования и выхода на новые рынки.

Треть всех обращений - примерно 16 тыс. - была посвящена доступным способам помощи в развитии бизнеса. Второй самой популярной темой для предпринимателей стала финансовая поддержка. Около 7,7 тыс. вопросов касались возможных субсидий для резидентов технопарков, компенсации затрат на приобретение оборудования и так далее.

Третьей по популярности за полгода стала тема государственной регистрации. Порядка 5,6 тыс. обращений поступило по этой теме. Предпринимателей интересовало, какие документы нужны для регистрации бизнеса.

Получить консультацию специалистов ГБУ «Малый бизнес Москвы» можно по номеру +7 (495) 225-14-14. Звонки принимают по будням. С понедельника по четверг отвечают с 9:00 до 18:00, по пятницам до 16:45. Кроме того, консультации и другие услуги доступны на сайте организации https://mbm.mos.ru/services.