РИАМО - 12 авг. Употребление бахчевых вместе с мясом может привести к дискомфорту в желудке. Арбузы и дыни необходимо есть отдельно от других продуктов, сообщила РИАМО диетолог Елена Соломатина.

Врач отметила, что арбузы и дыни - это не десерт, а самостоятельное блюдо.

«Арбузы очень часто едят на шашлыках. Всегда приятно после горячего съесть холодный арбуз. Вот только мясо очень долго усваивается, особенно свинина и баранина. Арбузы и дыни, состоящие преимущественно из жидкости, усваиваются почти мгновенно, а вот сахара остаются перевариваться с мясом и начинают бродить в желудке», — объяснила Соломатина.

Таким образом, после одновременного употребления мяса и бахчевых люди начинают испытывать проблемы с пищевариением.

Ранее Соломатина сообщила, что употребление арбузов и дынь необходимо ограничить людям с сахарным диабетом, а также тем, кто следит за собственным весом.