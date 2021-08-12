РИАМО - 12 авг. Победителем среди полуфиналистов VIII конкурса городской фотографии «Планета Москва» в номинации «Народное голосование» стал Александр Грешневиков, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

По результатам голосования снимок Грешневикова набрал 222 голоса.

На конкурс в этом году поступило 1177 снимков. Из них эксперты Союза журналистов России отобрали 160 работ-полуфиналистов.

Жители столицы выбирали победителя, голосуя на сайте конкурса и на странице городского департамента градостроительной политики в Facebook.

Второе и третье место заняли снимки Ильи Воробьева. За них проголосовали 174 и 172 раза соответственно. Четвертое место заняла работа Дарьи Клепниковой.

Как рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, интерес москвичей к процессам, происходящим в градостроительстве, значительно возрос — это видно по снимкам.

«В конкурсных работах запечатлены уникальные моменты развития города, портреты горожан, красота и гармония архитектуры, и уже сегодня они стали документальной хроникой градостроительных перемен. Мы получили много интересных, запоминающихся работ», — сообщил Левкин.

Церемония награждения и выставка конкурсных работ состоится 21 августа в «Москва-Сити».