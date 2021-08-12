РИАМО - 12 авг. Загруженность московских дорог вечером может достигнуть 7-8 баллов, сейчас плотность движения составляет 3 балла из 10 возможных, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В данный момент движение в центр затруднено на Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте.

Нет проблем с движением на Ленинском и Кутузовском проспектах и Волоколамском шоссе.

Водителей предупредили, что на загруженность дорог могут влиять ремонтные работы.