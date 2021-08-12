РИАМО - 12 авг. Российская столица оказалась на третьем месте рейтинга в исследовании McKinsey, посвященном анализу транспортной сферы в 25 ведущих мегаполисах мира. Москва вошла в топ-3 благодаря расширению метро, строительству МЦД и увеличению количества выделенных полос для общественного транспорта, сообщает РБК.

Впереди Москвы оказались Сингапур и Пекин. Между тем, в аналогичном рейтинге трехлетней давности Москва занимала лишь шестое место. В рейтинг включены города, где проживают свыше 5 млн человек, с валовым региональным продуктом на душу населения свыше $10 тыс., количеством автомобилей более 150 на 1 тыс. человек.

Чтобы подняться в этом рейтинге, российской столице в будущем нужно увеличить стоимость использования автомобиля, разобраться со скоростным режимом в черте города, а также развить велосипедную инфраструктуру. Кроме того, подняться в рейтинге поможет мобильное приложение, касающееся транспортных услуг.

Итоговый общий рейтинг городов McKinsey формируется на базе семи специализированных рейтингов.