РИАМО - 12 авг. Арбузы обладают низкой калорийностью, но в них много сахара, поэтому худеющим необходимо ограничить употребление этого продукта, сообщила РИАМО диетолог Елена Соломатина.

«Людям, следящим за собственным весом, следует умерить потребление бахчевых в пищу. Их калорийность мала, но сахара в них много - именно этот факт следует иметь в виду. Также ограничить потребление следует людям, страдающим сахарным диабетом», — сказала Соломатина.

Она уточнила, что арбуз и дыня схожи по своему составу, но в дыне больше витамина С. В арбузе больше ликопина, который полезен для мужчин, поскольку позволяет предотвратить проблемы с простатой. ​Жидкость в бахчевых структурирована и хорошо усваивается организмом.

Ранее главный диетолог московского Депздрава Антонина Стародубова сообщила, что от употребления бахчевых следует отказаться людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.