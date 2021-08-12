РИАМО - 12 авг. Развитие технологий и использование современного оборудования в московском здравоохранении позволили сократить среднее время описания лучевого исследования в 18 раз, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Если в 2015 году процесс занимал 53 часа, то есть больше двух суток, то сейчас не превышает 3,5 часов», - говорится в сообщении.

Порядка 80% диагностических аппаратов в Москве являются цифровыми. Они ускоряют работу и загружают результаты исследований в Единый радиологический информационный сервис. Его используют все рентгенологи города. Такой подход позволяет быстрее ставить диагнозы и назначать лечение пациентам.

Пациенты, как и их врачи, могут посмотреть результаты исследований в электронной медицинской карте. Она доступна на портале mos.ru и в приложении «ЕМИАС.ИНФО».