РИАМО - 12 авг. Депутаты Госдумы этой осенью собираются принять законопроект, обязывающий негосударственные страховые фонды восстанавливать суммы пенсионных накоплений россиян, если они были незаконно перечислены в другие страховые компании и это было признано решением суда. Об этом пишет газета «Известия».

«Законодательством в сфере обязательного пенсионного страхования в настоящее время не предусмотрена возможность возврата инвестиционного дохода, удержанного в связи с досрочным переходом застрахованного лица, в случае неправомерного перевода от одного страховщика к другому и признания судом соответствующего договора недействительным», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Пока россияне могут восстановить деньги с накопительной части пенсии только через суд. Но в ряде случаев люди сталкиваются с отказами.

Законопроект предлагает признать недействительным договор об обязательном пенсионном страховании и обязать страховщиков (от которых были переведены пенсионные накопления граждан) восстанавливать на счете застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода.

Законопроект готовы поддержать во всех фракциях Госдумы.