РИАМО - 12 авг. Облачная и дождливая погода ожидается в Московском регионе в четверг, температура воздуха составит до +25 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

В Москве воздух прогреется до +21..23 градусов, в Подмосковье - до +20..25 градусов.

При облачной с прояснениями погоде местами пройдут кратковременные дожди. Ветер будет дуть западный со скоростью до 10 м/с.

Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 70%.