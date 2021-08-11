РИАМО - 11 авг. Правоохранители в Московской области задержали двоих беглецов из изолятора временного содержания в Истре, сообщает «МВД Медиа».

6 августа из подмосковного ИВС в Истре сбежало 5 человек, среди них несколько рецидивистов и киллер Александр Мавриди. МВД объявило награду в 1 млн рублей за помощь в его розыске.

«35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались на съемной квартире в городе Подольске, где и были обнаружены оперативниками. Вместе с ними находились арендаторы квартиры - мужчина и женщина, которые подозреваются в пособничестве побегу путем предоставления укрытия фигурантам», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что все четверо доставлены в отдел внутренних дел. В настоящее время продолжается розыск остальных участников побега из изолятора.

Ранее уже были задержаны двое сотрудников изолятора, чьи действия могли стать причиной побега.