РИАМО - 11 авг. Третью летнюю творческую школу «Новые имена Подмосковья» завершит концерт прославленного пианиста Дениса Мацуева, выступление пройдет в Коломне, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

С 9 по 15 августа в рамках творческой школы проходят мастер-классы по специальностям «Фортепиано», «Скрипка», «Баян/Аккордеон», «Изобразительное искусство».

Участники творческой школы – 29 юных музыкантов Московской области, которые стали стипендиатами благотворительного фонда «Новые имена», а также одаренные дети, получившие субсидию по губернаторской программе «Одаренные дети Подмосковья».