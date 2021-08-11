РИАМО - 11 авг. С начала пилотного проекта по предоставлению льготного проезда и скидок на коммерческих автобусных маршрутах в Подмосковье пассажиры совершили свыше 890 тыс. таких поездок. Порядка 265 тыс. поездок, или 30% от общего числа, совершено по социальным картам Московской области и «Стрелке», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

С 1 августа по решению губернатора Андрея Воробьева на более чем 140 коммерческих маршрутах в Московской области стали доступны льготы и скидки. По областной соцкарте на таких маршрутах предоставляется бесплатный проезд для отдельных категорий граждан, по транспортной карте «Стрелка» - скидка на проезд от 7% за каждые 10 поездок и скидка 35% за 50 и более поездок. По «Стрелке» учащегося за первые 35 поездок скидка составляет 50% от стоимости поездки, с 36-й поездки скидка достигает 99%.

«Пассажиропоток на коммерческих маршрутах, где предоставляется бесплатный проезд и система лояльности по «Стрелке», вырос за последнюю неделю более чем на 21%. При этом льготные категории граждан из-за бесплатного проезда стали чаще пользоваться коммерческими маршрутами. В Одинцове и в Люберцах льготным проездом воспользовалось наибольшее количество пассажиров, там проехало 60% от общего числа льготников в пяти муниципалитетах, где запущен «пилот», - отметила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Наибольшее число бесплатных поездок и со скидками совершено в Одинцовском округе - 86,8 тыс. и в Люберцах - 82,9 тыс.

В Чехове по скидкам и льготам совершено 42,5 тыс. поездок. В Наро-Фоминском и Ленинском округах воспользовались бесплатным проездом и скидками при оплате 40,5 тыс. и 13,4 тыс. человек соответственно.

Наибольший пассажиропоток среди всех пилотных маршрутов был зафиксирован 10 августа, когда было совершено 36,6 тыс. поездок по соцкартам и «Стрелке».