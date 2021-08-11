РИАМО - 11 авг. Жителям Подмосковья продемонстрировали процесс переработки бытовой техники. Специальную экскурсию по предприятию «Орис Пром» в Дзержинском провели для участников конкурса «Сдай старую бытовую технику!», сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

Участникам конкурса вручили подарки и поблагодарили за активность. Жители поделились своим опытом сортировки отходов. Они рассказали, что сдают на переработку не только крупногабаритные отходы, но и пластик, а также макулатуру.

Акция «Сдай старую бытовую технику» проходила в Подмосковье в июне. Для участия в акции требовалось сделать креативное фото со старыми электроприборами на любом пункте их приема, а затем разместить фотографию в Instagram с хештэгом #сдалстаруютехникунамегабак.