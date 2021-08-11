РИАМО - 11 авг. В Москве мужчина сдал нежеланного грудного внука в полицию как найденыша, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Ночью 11 августа в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Москве обратился 45-летний приезжий. Мужчина сообщил, что возвращался от метро и заметил на автобусной остановке на Алтуфьевском шоссе брошенного грудного ребенка, которого отвез в полицию.

Позже выяснилось, что нашедший ребенка мужчина является его дедушкой. Малыш был нежеланным и семья решила поместить его в центр.

Мужчина, его жена и дочь, которая является матерью ребенка, доставлены в отделение полиции для установления обстоятельств произошедшего.