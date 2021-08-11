РИАМО - 11 авг. В результате ДТП с участием двух автомобилей и автобуса на востоке Москвы пострадали 4 человека в машинах. Пострадавших госпитализировали, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Авария произошла около 20 часов в районе дома №23 по 9-й Парковой улице. Автомобили въехали в заднюю часть автобуса, который стоял перед пешеходным переходом. Причины ДТП выясняются.

Ранее пресс-служба Дептранса сообщала, что в автомобилях пострадали 5 человек, в автобусе пострадавших нет.

Как отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, в результате ДТП пострадали два человека в легковых автомашинах.