РИАМО - 11 авг. За минувший день в столице выпало около 19% от месячной нормы осадков. Дождь в городе продлится как минимум до полуночи, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Дождь в Москве прошел локально, метеостанция в Бутове зафиксировала выпадение 15 мм осадков при норме за август 77 мм», — сказала Позднякова.

Она добавила, что ночью интенсивность дождя будет варьироваться, ожидается выпадение от 10 до 15 мм осадков.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что погода в Московском регионе уже разворачивается в сторону осени, но на предстоящих выходных жителей ждет «прощальный поцелуй» лета. В Москве и Подмосковье будет солнечно и без дождей.

Затопивший Европу циклон и изменчивый август: каким будет конец лета в Московском регионе>>