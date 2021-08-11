РИАМО - 11 авг. В начале августа был заключен договор на основные строительные работы по завершению 16-го корпуса долгостроя ЖК «Новокосино-2» в Реутове, на следующей неделе начнется устройство гидроизоляции и дренажа, сообщает пресс-служба Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.

«Возобновление активной фазы строительства всегда предполагает обширный круг подготовительных работ, которые ранее были проведены Фондом и выбранным по конкурсу подрядчиком. Позади у нас и передача проблемного объекта, и регистрация прав на земельный участок, и строительно-техническая экспертиза. Что важно: разрешение на строительство получено, финансирование согласовано, новый застройщик определен», - пояснил генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Московской области Вячеслав Бетин.

Начиная с августа 2021 года на объекте «Новокосино-2» начинаются монтаж пристенного наружного дренажа, усиление конструкций подземной автостоянки, монтаж гидроизоляции наружных стен подземной автостоянки, обратная засыпка пазух шпунтового ограждения, устройство внутренних перегородок, монтаж крепежной системы навесного фасада.

«Движемся согласно утвержденной дорожной карте со сроком завершения жилого комплекса «Новокосино-2» - II квартал 2023 года, когда 1396 дольщиков получат долгожданные ключи от своих квартир», - уточнил Бетин.