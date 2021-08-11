РИАМО - 11 авг. Пассажира рейса Берлин – Москва привлекли к административной ответственности, он вел себя неадекватно, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Из-за этого потребовалось вызвать наряд транспортной полиции. Бортпроводники пояснили сотрудникам полиции, что один из пассажиров вел себя неадекватно, выражался нецензурной бранью, не реагировал на замечания представителей авиакомпании.

Правонарушитель является жителем Оренбургской области. Его доставили в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово. Мужчина был направлен на прохождение медицинского освидетельствования, которое установило состояние алкогольного опьянения.



Гражданин привлечен к административной ответственности за «Мелкое хулиганство».